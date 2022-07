Kickl will mit Doskozil „an einem Strang ziehen“

Idee findet Anklang bei der FPÖ

Doskozil könne sich konkret einen befristeten Spritpreisdeckel bei 1,50 Euro vorstellen - besonders viel Anklang findet seine Idee dabei bei den Freiheitlichen: „Ich lade ihn ein, diese Position auch bei den exorbitant gestiegenen Preisen in den Bereichen Grundnahrungsmittel und Energie einzunehmen und hier mit uns gemeinsam an einem Strang zu ziehen“, erklärte der FPÖ-Chef via Aussendung.