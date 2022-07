Nächster Landeshauptmann will dringend Preisdeckel

Kein türkiser „Schwenk“

Die Bundes-SPÖ unterstellte der Regierung am Montag erneut „Nichtstun“. Man legte auch einen Brief der OMV vor, in dem das grüne Umweltministerium vor einem Diesel-Engpass gewarnt wird. Wie berichtet, freute man sich bei den Roten bereits über einen möglichen „Schwenk“ in der ÖVP. Von dem will der Großteil der Türkisen allerdings weiterhin nichts wissen und pocht auf das bereits beschlossene Mega-Paket und enorme Einmalzahlungen, außerdem sei die Energieversorgung gewährleistet.