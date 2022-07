KI aus China soll Loyalität zur Partei messen

Die Ergebnisse könnten dann verwendet werden, um das „Vertrauen und die Entschlossenheit“ der Bürger, „der Partei dankbar zu sein, der Partei zuzuhören und ihr zu folgen, weiter zu festigen“, zitierte die britische „Sunday Times“ aus dem Bericht. Dieser sei jedoch kurz nach seiner Veröffentlichung am 1. Juli, dem Gründungstag der Partei, wieder aus dem Internet verschwunden - offenbar nach einem öffentlichen Aufschrei, dass ein solches KI-System selbst in einer Gesellschaft, in der der Staat routinemäßig die Privatsphäre des Einzelnen beeinträchtigt, zu viel sei, berichtete die Zeitung.