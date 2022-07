Semifinal-Krimi folgte Bronze für Ländle-Beachboy

Im ersten Satz ging es hin und her - bis Doppler/Kunert beim Stand von 18:16 erstmals mit zwei Punkten davonziehen konnten und am Ende mit 21:18 den Sack zumachten. Umgekehrt die Situation in Satz zwei, den Reiter/Grössig mit 21:19 für sich entschieden. Im Entscheidungssatz zogen Doppler/Horst rasch auf 5:1 davon, ehe Reiter und Grössig nach einem Timeout ein Top-Comeback lieferten. Nachdem sie 6:5 in Front gegangen waren, verteidigten sie ihre Führung bis zum Stand von 13:12. Dann ging aber nichts mehr - Doppler/ Horst servierten in der Folge auf der, vom starken Wind begünstigten, Seite aus.