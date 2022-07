Zeltstadt erwachte am Sonntag zum letzten Mal

Bis Sonntag 12 Uhr mussten tausende Besucher, die aus Nah und Fern angereist waren, die beiden Campingplätze am Festivalgelände in Plainfeld räumen. Für so manchen von ihnen war das ein Kraftakt. „Wir haben bis 7 Uhr morgens hier gefeiert. Ganz gut geht’s mir noch nicht“, grinst Daniel, der seit Mittwoch am Gelände gezeltet hatte. Nicht verwunderlich also, dass nicht jeder, der sich am Sonntag Richtung Heimat aufmachte, auch sein gesamtes Hab und Gut im Gepäck hatte. Zahlreiche Zelte, Campingsessel und Pavillons blieben auf den Wiesen rund um den Salzburgring zurück. Alles davon werden die Veranstalter nicht entfernen müssen.