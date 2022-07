Explosionen lösten Brand in römischem Park aus

Nach mehreren Explosionen ist am Samstagnachmittag ein Brand in einem Park in Rom ausgebrochen. Wegen des starken Windes verbreiteten sich die Flammen rasch, eine dicke schwarze Rauchwolke war in einem Großteil der italienischen Hauptstadt zu sehen. 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen.