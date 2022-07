Kroatien: Riesiger Waldbrand hielt Istrien in Atem

Enorme Löscheinsätze nahe der kroatischen Stadt Pula sorgten am Samstag für Aufsehen in einer der liebsten Urlaubsregionen der Österreicher. Nachdem am Stadtrand ein Großbrand ausgebrochen war, mussten 76 Feuerwehrleute, 29 Feuerwehrfahrzeuge und ein Löschflugzeug ausrücken, um die Flammen wieder unter Kontrolle zu bringen.