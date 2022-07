LIVE: Kyrgios verliert Nerven und dritten Satz

Letzteres war er lange auch für Djokovic. Die beiden waren einander spinnefeind. So höhnte etwa Kyrgios einst: „Wer mich nie schlägt, kann nie der Beste aller Zeiten sein.“ In der Tat hat der 27-Jährige beide Duelle mit dem Serben gewonnen, allerdings Best-of-3. Als Djokovic die Covid-Pandemie verharmloste, griff ihn Nick erneut an. „Er ist ein Narr“, meinte Kyrgios, während der 20-malige Grand-Slam-Sieger konterte: „Ich habe nicht den geringsten Respekt vor Nick.“