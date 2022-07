George: Süße Grimassen beim Debüt in Wimbledon

Was für eine niedliche Premiere! Am Sonntagnachmittag erschienen nicht nur Herzogin Kate und Prinz William zum Herren-Finale in Wimbledon, sie brachten auch Prinz George mit in die Royal Box. Und der royale Knirps stand seinen Eltern in Sachen Tennis-Leidenschaft um nichts nach - herrlich königliche Grimassen inklusive.