Führungswechsel an der Spitze vom Roten Kreuz

Rotkreuz-Akademie für Ausbildungen geplant

„Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Die Arbeit meines Vorgängers war solide; wir können darauf gut aufbauen“, erklärt Martin Pirz kurz nach der Wahl im Gespräch mit der „Krone“. Der 46-Jährige möchte mit einem jungen Team das Rote Kreuz in Kärnten in einigen Bereichen modifizieren. So soll es in Zukunft eine eigene Rotkreuz-Akademie geben, wo die Mitarbeiter ausgebildet werden. Ein weiterer Fokus wird auf der Jugendarbeit liegen. „Der Nachwuchs ist unsere Zukunft, und darauf bauen wir“, meint Pirz, der sich bei Peter Ambrozy bedankt: „Er hat uns ein wahrlich großes Erbe hinterlassen. Wir werden gut darauf aufpassen.“