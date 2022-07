Hahn für gemeinsamen europäischen Energiepreis

Der österreichische EU-Budgetkommissar Johannes Hahn sprach sich am Samstag in einem Interview für eine zielgerichtete Unterstützung für einkommensschwache Haushalte aus. Außerdem kündigte er einen europäischen Notfallplan für den Winter an. Mit diesem wolle man geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung der Energie ergreifen.