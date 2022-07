Dieser BMX-Freestyler hat Olympia 2024 im Visier

Mit dem BMX nach Paris

In seinem eigenen Garten hat sich Kevin Böck Rampen gebaut, um immer trainieren zu können. Und er will den Sport in Österreich auch bekannter machen. „Ich möchte in diesem Sport ein Zeichen setzten. Ich möchte so vielen Kindern und Jugendlichen wie möglich zeigen, was diesen Sport ausmacht“, betont der BMX-Profi. Der große Traum sind nun die Olympischen Spiele 2024 in Paris.