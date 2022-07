Nach 162 Wochen kehrt Glasner nach Linz zurück

Was wird ihm durch den Kopf gehen?

Was aber wird Österreichs erstem Europacup-Sieger seit Ernst Happel durch dem Kopf gehen, wenn her heute erstmals wieder das Paschinger Stadion betritt: Sein Nacht- und Nebel-Blitztransfer von Ried zum LASK 2015? Die Tränen über den trotz einer Top-Zweitligasaison verpassten Titel 2016? Jubel und Euphorie nach dem Aufstieg 2017? Der auf Anhieb geschaffte Sprung auf die internationale Bühne 2018? Das grausame Europacup-Aus im selben Jahr, weil Besiktas in Linz in der 90. Minute mit dem allerersten Torschuss auf 1:2 verkürzt hatte? Der sensationelle Vizemeistertitel 2019? Die trotz aller Erfolge nie ganz verstummten Anfeindung der LASK-Fans gegen ihn aufgrund seiner Ried-Vergangenheit? Der klubintern nicht nur harmonischen Abschied 2019, der laut Insidern darin gegipfelt war, dass Glasner als Dankeschön für vier Jahre Siegmund Gruber erlesenen Wein geschickt und der LASK-Boss den zurückgeschickt haben soll. Oder wird Glasner vielleicht darüber rätseln, dass er den LASK und desen System fast nicht mehr erkennt?