Kinderärzte wollen nicht im Süden ordinieren

Kinderzentrum eröffnet 2024 in der Innenstadt

Wohl deshalb, weil bereits seit Monaten die Pläne eines großen privaten Trägers für eine Art Kinder-PVZ in Form einer Gruppenpraxis in der Schublade schlummern, und diese aber durch den Bedarf im Süden bisher einen fahlen Beigeschmack hatten. Das Zentrum soll 2024 in der City eröffnen. Bis dahin können sich Familien laut ÖGK für Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen an die PVZ Domplatz und Grüne Mitte wenden.