Britney Spears genießt Honeymoon in vollen Zügen

Alexander und Spears hatten sich 2004 in Las Vegas das Jawort gegeben. Die Ehe wurde nach nur 55 Stunden wieder annulliert. An Britneys Hochzeitstag hatte sich der Ex unerlaubt Zutritt zu Britneys Villa in Thousand Oaks verschafft. Er kletterte über den Gartenzaun und filmte dann auf Instagram live mit, wie er über das Grundstück in die Villa spazierte.