Britney Spears: Ihr Ex muss in U-Haft bleiben

Körperverletzung

Eubler ist auch das Opfer der Körperverletzung. Als er Alexander im „Spielezimmer“ der Villa gestellt und ihm den Ausgang verbaut hatte, habe dieser ihn mit den Worten „Fuck it, ich gehe wieder dort rein, wo ich herausgekommen bin“ attackiert. Alexander habe ihn erst mit dem Ellenbogen in die Magengrube und dann mit er Faust geschlagen, um dann in den Garten zu laufen. Erst als er in das Festzelt, in dem die Hochzeitszeremonie stattfinden sollte, eindrang, wurde Alexander von mehreren Wachleuten gestellt. Die stürzten sich auf ihn und hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf.