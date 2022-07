„4-Sterne-General“ lockte Verliebter Geld heraus

Was sie nicht wusste: Mit diesem Schmäh werden immer wieder einsame Frauenherzen gebrochen und deren Konten geplündert. So erging es auch der verliebten Ennstalerin. Als ihr der „General“ per Facebook-Messenger schrieb, dass er 6500 Euro für Dokumente zum Umzug nach Ramstein (D) benötigen würde, überwies die Seniorin brav die verlangte Summe. Nun glaubten die Gauner, ihr Opfer fest am Haken zu haben und versuchten den nächsten Fischzug: Sie forderten 65.000 Euro. Doch diese riesen Summe öffnete der verblendeten Frau die Augen. Sie erstattete Anzeige.