„Absurd“: Ritsch kritisiert ÖBB-Pläne für Bregenz

Tunnelbauweise gefordert

Kein Wunder, dass Bürgermeister Ritsch (SPÖ), ein Verfechter der Unterflur-Lösung, keineswegs happy mit diesen Ergebnissen ist: „Die Studie präferiert einen oberirdischen Ausbau, was drei Gleise durch das Vorkloster, drei Gleise am Riedenburger Bahnhof und zwei Gleise an der Pipeline Richtung Lochau bedeuten würde. Dort, wo jetzt der neue Fahrradweg gemacht wurde, würde dann der Zug fahren. Das ist inakzeptabel, das werden wir nicht zulassen.“ Und weiter: „Bei der Präsentation wurde außerdem davon ausgegangen, dass die Unterflurvariante in offener Bauweise umgesetzt wird und dadurch Häuser abgetragen werden müssten. Nachdem die ÖBB mit drei Gleisen plant, muss die Unterflurvariante natürlich im Tunnelbau realisiert werden. Dann müsste niemand enteignet und keine Häuser abgerissen werden. Wenn in Wien eine neue U-Bahnlinie gebaut wird, passiert dies auch nicht in offener Bauweise. Das wäre doch absurd“, ärgert sich Ritsch.