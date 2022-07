„Inflationshammer“ wird Handynutzer schwer treffen

Möglich sei dies wegen Wertsicherungs- und Indexanpassungsklauseln in Handyverträgen, so die AK am Dienstag in einer Aussendung. „Noch ist es am Mobilfunkmarkt eher ruhig. Doch im nächsten Jahr wird der Inflationshammer bei vielen Handynutzer:innen kräftig zuschlagen aufgrund der hohen Teuerung“, heißt es in der Aussendung.