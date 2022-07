US-Todesschütze wollte als Rapper Karriere machen

Ende Mai richtete ein 18-Jähriger an einer Volksschule in Texas ein Massaker an: Er tötete in der Kleinstadt Uvalde 19 Kinder und 2 Lehrerinnen, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Gut eine Woche zuvor hatte ein 18-Jähriger in Buffalo (US-Bundesstaat New York) zehn Menschen erschossen, Ermittler gingen von einem rassistischen Motiv aus.