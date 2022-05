Schulschütze (18) erst nach einer Stunde getötet

Der Schütze hatte Ermittlern zufolge im März innerhalb weniger Tage in einem Geschäft zwei Sturmgewehre und Munition gekauft. Laut CNN schickte der Amokläufer kurz vor seiner Attacke mehrere Nachrichten an eine Jugendliche in Deutschland. Der 18-Jährige schrieb der 15-Jährigen aus Frankfurt am Main demnach am Dienstag, er werde das Feuer in einer Schule eröffnen. Wenige Tage zuvor hatte er Fotos seiner Waffen in sozialen Medien gepostet (Bild oben).