Baby bei Geburt gestorben: 50 Jahre Haft für Frau

Die in ärmlichen Verhältnissen in einer Bauernfamilie lebende 23-Jährige hatte im Juni 2020 nach plötzlich einsetzenden Wehen in einer Latrine ihr Kind auf die Welt gebracht. „Ich habe gespürt, dass etwas aus mir herauskommt, es war dunkel und ich habe nicht gesehen, was ich ausstieß“, sagte sie später nach Angaben von Acdatee.