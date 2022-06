US-Abtreibungsverbot ist „Krieg gegen Frauen!“

Der Supreme Court hat - nach fast 50 Jahren - das liberale Abtreibungsrecht in den USA gekippt. In etwa der Hälfte der Bundesstaaten kommt es jetzt also zu massiven Einschränkungen und sogar Abtreibungsverboten. Was genau bedeutet das für betroffene Frauen vor Ort? Welche Möglichkeiten haben sie jetzt und warum ist diese Situation für sie so gefährlich? Darüber und auch über die „frauenfeindlichen“ Abtreibungsgesetze in Österreich spricht Podcasterin Annie Müller Martínez mit DDr. Christian Fiala, er ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und setzt sich bereits seit Jahren für offenere und liberalere Abtreibungsrechte ein.