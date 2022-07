Papst vergleicht Abtreibung mit Auftragsmord

Bischöfe in USA begrüßen Entscheidung

Aus dem Vatikan reagierte zunächst die Päpstliche Akademie für das Leben. „Nach 50 Jahren ist es wichtig, wieder eine ideologiefreie Debatte zu beginnen über den Stellenwert, den der Schutz des Lebens in der zivilen Gesellschaft hat, um uns zu fragen, welche Art von Zusammenleben und Gesellschaft wir aufbauen wollen.“ Die katholischen Bischöfe in den USA begrüßten die Gericht-Entscheidung.