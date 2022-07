Worauf Eltern im Urlaub achten sollten

Mittags nicht am Strand aufhalten!

„Eltern sollten deshalb bei jeder Planung eines Urlaubs oder Ausflugs berücksichtigen, dass ihre kleinen Kinder nicht größerer Hitze ausgesetzt sind“, erklärt Prim. Dr. Martin Henkel, Leiter der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern. So sollte überall genügend Schatten vorhanden sein beziehungsweise müssen Orte gemieden werden, an denen die Temperaturen länger über 30 Grad liegen. „Besonders während der Mittagszeit sollten die Kleinen keinesfalls in der Sonne oder am Strand spielen“, unterstreicht Prim. Henkel. Gerade in südlichen Ländern ist es ratsam, auf eine ausgedehnte Mittagsruhe - am besten in Innenräumen - zu achten und die Sprösslinge erst am späten Nachmittag wieder draußen spielen zu lassen. Zudem ist es wichtig, dass sie ausreichend trinken, am besten Wasser und ungesüßte Tees.