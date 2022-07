Der nächste Rennradler beging Fahrerflucht

Nach dem Unfall mit einem Kind beim AEC in Linz am Samstagabend passierte am Sonntag der nächste Radunfall mit Fahrerflucht: Ein 28-Jähriger fuhr mit seinem Rennrad in Linz auf der Stahlstraße auf dem dortigen Geh- und Radweg Richtung Chemie Kreisverkehr. Beim Überholen eines anderen Radfahrers dürfte es zu einem Kontakt zwischen den beiden gekommen sein.