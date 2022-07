Rennrad-Rowdy fuhr am Gehweg Kind übern Haufen

Ein Dreijähriger war am Samstagabend gegen 20.30 Uhr in Begleitung seiner Mutter am Geh- und Radweg der Donauufer Promenade im Bereich der Ars Electronica Straße Richtung stadtauswärts als Fußgänger unterwegs. Obwohl viele Fußgeher unterwegs waren, fuhr ein noch unbekannter Radrennfahrer laut Zeugen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in gleicher Richtung und rammte den kleinen Buben.