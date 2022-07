Ist Kinder- und Jugendschutz noch gewährleistet?

Zu viele offene Stellen, zu wenig Krisenpflegeeltern

Bereits im Jahr 2019 kritisierte der Stadtrechnungshof zu viele offene Stellen. 42 zusätzliche Sozialarbeiter sollten eingestellt werden. Laut MA 11 wurden 18 Posten geschaffen, neun weitere sollen im September folgen. Der Rest in den nächsten beiden Jahren. Glaubt man Berner, sind das viel zu wenig: „Derzeit befinden sich 78 Kinder bis drei Jahre in Krisengruppen. In diesem Alter sollten sie aber eigentlich bei Pflegeeltern sein.“ Doch auch hier fehlt es an Ressourcen. In ganz Wien gibt es lediglich 38 Krisenpflegeeltern.