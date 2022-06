Obsorgestreit: „Wie kann das noch gut ausgehen?“

Was passiert nun weiter?

Die Richterin hat nun zu Gutachterin und Jugendamt noch die Familiengerichtshilfe hinzugezogen. Mit dem Auftrag, den Antrag meiner Eltern, also der Großeltern, vom April 2021 auf Kontaktrecht zu prüfen. Die Familiengerichtshilfe hat dem Gericht mitgeteilt, dass die Entscheidungsfindung gescheitert ist, weil die Mutter alle Gespräche abgelehnt hat. Überraschenderweise haben sie dann aber empfohlen, alles zu belassen, wie es ist. Also die Großeltern weiter auszuschließen und die Kinder bei der Mutter zu belassen, die gerade die Gespräche scheitern ließ. Der Wille und Wunsch der Kinder, die Großeltern mehr zu sehen und bei mir leben zu wollen, kommt kein einziges Mal in der Stellungnahme vor. Wie auch in fast allen anderen Unterlagen des Jugendamtes nicht.