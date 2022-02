„Man ist jahrelang im Überlebensmodus“

„Positive Emotionen können überfordern“

Jene 60% der Kinder in Fremdbetreuung, die nicht bei einer Pflegefamilie leben, leben in sozialpädagogischen Einrichtungen. Hier sind zwei bis drei Betreuer für neun bis 12 Kinder und Jugendliche zuständig. „Es ist nicht die Familie, wo man eingespielt ist und sich kennt, sondern man ist zusammengewürfelt. 13-Jährige kommen mit 8-Jährigen vielleicht nicht so gut zurecht. Je nach Gruppe hat das dann manchmal auch eine ungute Dynamik“, erzählt Rodleitner. „Da kann es schwierig sein, auch schöne Momente zu haben. Und wenn man einmal einen schönen Tag hatte, war das für manche Kinder so bewegend, dass sie am Abend dann ausgerastet sind - wir haben es ‘Auszucker‘ genannt. Das haben sie dann als Ventil gebraucht. Wenn man so viel Schlechtes und so viel Negatives, Gewalt, Missbrauch, Vernachlässigung erlebt hat, dann sind positive Emotionen nicht immer gut zu verarbeiten. Das kann überfordern.“