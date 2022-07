Lautes Telefonat im Discounter endet mit Prügeln

Wer kennt es nicht: Mitmenschen, die aus einem „Ferngespräch“ am Handy ein „Ferngeschrei“ machen. Egal ob im Zug, dem Bus oder im Supermarkt - einfach nervtötend. Ein „Fernbrüller“ war auch am Samstagvormittag in der baden-württembergischen Stadt Ravensburg (D) in einem Discounter unterwegs. Als ein anderer Kunde den Mann bat, etwas leiser zu telefonieren, schlug dieser zu.