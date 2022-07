Schiff zerbrach vor Küste Chinas in zwei Teile

Rettungsarbeiten laufen

Die Rettungsarbeiten sollen in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) noch andauern. Bis zu zehn Meter hohe Wellen und eine Sicht von weniger als 500 Metern erschweren den Einsatzkräften die Suche. Laut dem Zeitungsbericht war das Industrieschiff unter chinesischer Flagge Samstagfrüh vor der südchinesischen Küste in Seenot geraten. Es kam in den Taifun „Chaba“ und zerbrach rund 300 Kilometer westlich der chinesischen Sonderverwaltungsregion in zwei Teile.