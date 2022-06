Wrack von US-Schiff in 7000 Metern Tiefe entdeckt

Forscher haben in fast 7000 Metern Tiefe das Wrack des im Zweiten Weltkrieg vor der philippinischen Küste versenkten US-Kriegsschiffes „USS Samuel B Roberts“ entdeckt. Das Wrack ist damit das am tiefsten liegende Wrack, das jemals aufgespürt wurde, wie das US-Unternehmen Caladan Oceanic mitteilte. Zum Vergleich: Die „Titanic“ liegt in etwa 4000 Metern Tiefe.