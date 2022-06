Wegen Nordböe: Segler (56) am Achensee gekentert

Der 56-Jährige segelte um kurz vor 15 Uhr auf Südwind am Achensee auf der Höhe von Schwarzenau. Plötzlich erfasste eine Nordböe das Segel, wodurch der Katamaran kenterte. „Dem Mann gelang es nicht mehr, ihn aufzustellen, weswegen die Freiwillige Feuerwehr Achenkrich und die Wasserrettung den Katamaran mit Boote aufstellen und an Land ziehen mussten“, heißt es seitens der Exekutive. Ebenfalls an Land gebracht wurde der Segler, der zum Glück unverletzt blieb.