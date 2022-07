Schwimmen statt Baden: Mit Genuss und mit Ehrgeiz

Spaß für Alle

Schwimmbojen, von denen 150 zur Verfügung stehen, werden empfohlen, auch wenn der Schiffsverkehr ruht, die Wasserrettung dabei ist. „Viele Teilnehmer genießen ja gerade diese Sicherheit, in der sie den See queren können“, so Gerald Florian vom HSV, der weiß, dass es auch die „Beißer“ gibt: „Manche treten gegen Freunde an, stoppen für sich die Zeit.“ Auf ihre Kosten sollten beide Gruppen kommen.