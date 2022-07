Die kalte Progression als Einkommensbremse

Also müsste z. B. die Grenze, bis zu der einem nur 20 Prozent abgezogen werden - aktuell bei 18.000 Euro - um die Inflationsrate (heuer ca. 7,8 Prozent) erhöht werden, sodass man 2023 erst über 19.260 Euro in die nächste Steuerstufe rutscht. „So funktioniert es in der Schweiz, das ist das beste Modell“, so Schellhorn. In Österreich wird das jetzt etwas anders gelöst.