Alkoholisierter Lenker krachte gegen Familienwagen

Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war auch der in Oberwart stationierte Rettungshelikopter C16 im Einsatz. Als in Ebersdorf ein 81-Jähriger mit einem Elektromobil vom Friedhof auf die Gemeindestraße rollte, stieß er mit einem Pkw zusammen. Der Pensionist wurde ins Spital in Graz geflogen. Der andere Lenker, ein Zusteller (26), blieb unverletzt.