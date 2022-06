PGA- und DP World Tour verbünden sich gegen LIV

Kritik von Perez

Reed und sein US-Landsmann Pat Perez appellierten an PGA-Boss Jay Monahan, sich mit den Golfspielern an einen Tisch zu setzen. „Monahan hat das von Anfang an ausgeschlossen. Wir sollten in der Lage sein, zu tun, was wir wollen. Wir sind Selbstständige. Man hat das ganze Jahr versucht, uns unter Druck zu setzen, mit Verboten und Suspendierungen. Und wie hat das funktioniert? Schaut, wie viele Spieler sind hier. Das hat überhaupt nicht funktioniert“, erklärte Perez. Auf die Frage, ob es Vorbehalte gegen die Verbindung der LIV-Tour zu Saudi-Arabien und dessen Menschenrechtsbilanz gebe, meinte Perez: „Nein, ich spiele Golf!“