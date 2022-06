Ebner lässt Vorarlberg vom Premieren-Titel träumen

Im 44. Jahr ihres Bestehens könnte die Fußball-Schülerliga am Donnerstag eine Premiere erleben: den Titelgewinn einer Vorarlberger Mannschaft. Das will das Team des PG Bregenz-Mehrerau unter Dach und Fach bringen. Im Halbfinale präsentierte sich besonders der Hohenemser Fabio Ebner in blendender Verfassung.