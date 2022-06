Neuwagen in EU sollen ab 2035 emissionsfrei sein

Einigung in der Nacht auf Mittwoch in Luxemburg: Dem Willen der EU-Länder nach sollen in der EU ab 2035 nur noch klimaneutrale Neuwagen verkauft werden. Ein finaler Kompromiss muss nun mit dem EU-Parlament ausgehandelt werden, das ein komplettes Aus für neue Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 will.