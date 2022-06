Autos als Opfer der Klimapolitik

Leider erleben wir täglich, dass der Klimawandel voll im Gang und nicht mehr aufzuhalten ist. Die Versuche, den CO2-Ausstoß weltweit ernsthaft zu begrenzen, scheitern an der Realität. Solange Kohlekraftwerke neu gebaut werden und Industrien in Schwellenländern alles in die Luft blasen dürfen, ist eine Trendwende schwierig.