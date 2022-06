Van Morrison: Unumstrittener König der Mieselsucht

Zugegeben - mit zwischenmenschlichen und geistigen Glanzpunkten wusste Van Morrison in den letzten Jahren nicht häufig aufzuwarten. Immer wieder wetterte er gegen die Corona-Maßnahmen der britischen Regierung und schrieb sich im Herbst 2020 mit Songs wie „Born To Be Free“ oder „No More Lockdown“ seinen Frust von der Seele. Gemeinsam mit Eric Clapton wurde der Nordire zum energischsten Gegner pandemischer Entwicklungsschritte.