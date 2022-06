Mindestens 13 Tote bei Gas-Unfall in Jordanien

Für mindestens 13 Menschen kam jede Hilfe zu spät. 185 Verletzte wurden am Dienstagmorgen im Krankenhaus behandelt, meldete das jordanische Staatsfernsehen. Dieses zeigte Bilder, wie sich gelbes Gas in einer Druckwelle ausbreitet und Menschen davonlaufen. Da die Ursache bisher unklar ist, ordnete die jordanische Regierung eine Untersuchung an, die das Innenministerium durchführen soll.