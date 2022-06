Libyen: Hier versickern pro Tag 3,5 Mio. Liter Öl!

Nach dem Bruch einer Pipeline versickern derzeit in Libyen pro Tag rund 22.000 Barrel (knapp 3,5 Millionen Liter, Anm.) in der Wüste. Arbeiter der Arabian Gulf Oil Company versuchen seit Mittwoch fieberhaft das Leck, das laut Angaben des Betreibers am Dienstag entstanden ist, zu schließen.