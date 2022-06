Chats setzen Minister Totschnig unter Druck

Nur 17 Tage später schaltet das BMF erstmals Inserate in der „Bauernzeitung“. Es fließen Steuergelder in Höhe von 62.695,28 Euro. Hat Totschnig damals Inserate gekeilt? Bemerkenswerte Antwort: Wegen ihrer früheren Tätigkeit im BMF habe eine Mitarbeiterin der Zeitung Totschnig ersucht, Kontakt ins BMF herzustellen. „Ob und in welcher Höhe Inserate in der ,Bauernzeitung‘ geschaltet wurden, war Angelegenheit zwischen ,Bauernzeitung‘ und BMF.“