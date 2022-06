Rap-Superstar Badmómzjay heizt Prater Dome ein

Wer die „Frau, die gekommen ist, um zu verändern“, wie es in der Vogue formuliert wird, live hören möchte, hat jetzt in Wien die Gelegenheit dazu. Die Juicy-Crew rund um die DJs Mosaken und Mastercash holt Badmómzjay für ein „fettes Special“ am 15. Juli in den Wiener Prater Dome.