Schwab beim PGA-Turnier in Cromwell zurückgefallen

Golfer Matthias Schwab ist beim PGA-Turnier Traveler Championship in Cromwell/Connecticut zurückgefallen. Der 27-jährige Steirer lieferte am Samstag eine 71er-Runde ab und lag mit gesamt 208 Schlägen (2 unter Par) vor der Schlussrunde an 60. Stelle. In Führung liegt weiter der US-Golfer Xander Schauffele mit 193 Strokes (17 unter Par).