Osttirol und Oberland: 13 tote Schafe entdeckt

Männlicher Wolf im Stubaital

Zudem liegen laut Land die Ergebnisse der Genotypisierung, also die genaue Bestimmung des einzelnen Individuums, jener Proben vor, die am 14. Mai bei einem gerissenen Schaf in Schönberg sowie am 16. und 17. Mai bei je einem gerissenen Schaf im Gemeindegebiet von Neustift genommen wurden.