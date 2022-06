Wolfsverdacht: 21 Tiere auf Tiroler Almen gerissen

Weitere Risse in Matrei

Auf einer anderen Alm in Matrei in Osttirol wurden zudem fünf tote Schafe aufgefunden, ein weiteres Tier ist verschwunden. „Auf der betroffenen Alm befinden sich rund 1000 Schafe. Die amtstierärztliche Begutachtung wird so rasch wie möglich erfolgen. Beide betroffenen Almen in Matrei in Osttirol werden nun durch ein Notfallteam des Maschinenrings unterstützt“, hieß es weiter.