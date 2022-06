Spitälern droht jetzt Verdreifachung der Patienten

Während die Corona-Zahlen wesentlich früher als von der Regierung erwartet wieder in lichte Höhen schnellen, sieht der Gesundheitsminister noch keinen Handlungsbedarf, hier gegenzusteuern. Mit der üblichen Verzögerung kommt die Infektionswelle aber auch langsam in den heimischen Spitälern an. Laut Experten ist dort in den kommenden zwei Wochen gar mit einer Verdreifachung der Covid-Patienten zu rechnen.